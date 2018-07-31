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Абель Эрнандес расчитывает на пятилетний контракт с ЦСКА

Уругвайский форвард "Халл Сити" Абель Эрнандес хочет подписать с ЦСКА контракт сроком на 4-5 лет.

В свою очередь московский клуб готов заключить соглашение с игроком на три года. Ещё одним нерешённым вопросом является размер подписного бонуса.

Эрнандес прилетел в Москву ещё около недели назад и объявил в своём "инстаграме", что скоро у него будут важные новости. С тех пор стороны не делали никаких заявлений о ходе переговоров.

Ранее телекомментатор Нобель Арустамян сообщил, что Эрнандес не смог пройти первый медосмотр. При этом, по словам Арустамяна, игрок хочет очень большую зарплату.

"Чемпионат.сом"
Теги: ЦСКА Эрнандес
Сегодня, 03:25
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