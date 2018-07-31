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Гендиректор "Анжи": несмотря на финансовые трудности на матч с "Уфой" команда полетит

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что, несмотря на финансовые трудности, махачкалинцы отправятся на выездной матч РПЛ с "Уфой".

"На матч с "Уфой" команда полетит.

Что касается игры с "Уралом" (1:0), то президент клуба из собственных средств выделил деньги на покупку билетов на самолет для основной команды, оплатил гостиницу, питание.

Нашли деньги и для молодежного состава, но вовремя не выкупили бронь из-за отсутствия средств, и она была снята", – сказал Флегонтов
Теги: Анжи Уфа Урал
Сегодня, 08:36
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 08:47) #
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Теперь это будет еженедельной новостью? А в конце сезона,если доиграют,руководителей представят к наградам,а игрокам вручат значки мсмк и змс за спортивный подвиг?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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