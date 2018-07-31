Гендиректор "Анжи": несмотря на финансовые трудности на матч с "Уфой" команда полетит

Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов заявил, что, несмотря на финансовые трудности, махачкалинцы отправятся на выездной матч РПЛ с "Уфой"."На матч с "Уфой" команда полетит.Что касается игры с "Уралом" (1:0), то президент клуба из собственных средств выделил деньги на покупку билетов на самолет для основной команды, оплатил гостиницу, питание.Нашли деньги и для молодежного состава, но вовремя не выкупили бронь из-за отсутствия средств, и она была снята", – сказал Флегонтов