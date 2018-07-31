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Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем матче первого тура чемпионата России "Крылья Советов" - ЦСКА.

"Мой прогноз: 0:0. У ЦСКА большие изменения, есть потери во всех линиях кроме вратарской, а у "Крыльев" все стабильно.

После возвращения в премьер-лигу самарцы сделают все, чтобы не проиграть. И у них есть неплохие шансы.".
Теги: ЦСКА Крылья Советов Бубнов
Сегодня, 08:44
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4
(2)
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 10:11) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
0-2
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:57) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
ЦСКА возможно и выиграет этот матч., но все же потери ЦСКА в конце концов скажутся. Если ЦСКА в этом сезоне опять будет в призерах, то это станет для команды огромным успехом. Но в этом я очень и очень сомневаюсь.

Будет очень тяжелый сезон и еще не известно , как будет с травмами ,но мы надеемся на лучшее.


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:11) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Ростов»
ЦСКА возможно и выиграет этот матч., но все же потери ЦСКА в конце концов скажутся. Если ЦСКА в этом сезоне опять будет в призерах, то это станет для команды огромным успехом. Но в этом я очень и очень сомневаюсь.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:11) #
  • +1
  •  (1)

Да выиграют кони ... 0-1 как обычно ... дуру закатят ... и не пропустят !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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