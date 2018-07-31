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Валерий Карпин с юмором ответил на вопрос журналиста о задачах "Ростова" на сезон

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после домашнего матча 1-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0) пошутил в общении с журналистами, назвав задачей команды на сезон победу в чемпионате России.

"Будут ли еще приобретения в линию атаки, это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке.

Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно. Задача на сезон? Выиграть чемпионат. Вот видите, даже вы смеетесь", — пошутил на пресс-конференции Карпин.

Матч ТВ
Теги: Ростов Карпин
Сегодня, 09:13
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№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 09:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Bender
клоун ебд !!!

А вот возьмет и выиграет !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
№1 Написал: Bender г.Ростов-на-Дону (Сегодня, 09:45) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
клоун ебд !!!
Регистрация: 12.03.2012 [жалоба]
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