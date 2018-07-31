Валерий Карпин с юмором ответил на вопрос журналиста о задачах "Ростова" на сезон

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после домашнего матча 1-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0) пошутил в общении с журналистами, назвав задачей команды на сезон победу в чемпионате России."Будут ли еще приобретения в линию атаки, это вопрос не ко мне, а к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают. Но любой тренер в мире всегда хочет футболистов лучше, если они есть на рынке.Можно ли решать задачи с нашей обоймой? Можно. Задача на сезон? Выиграть чемпионат. Вот видите, даже вы смеетесь", — пошутил на пресс-конференции Карпин.