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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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В правительстве Дагестана прокомментировали отказ помогать "Анжи"
Начальник управления администрации главы и правительства Дагестана по информационной политике Зубайру Зубайруев прокомментировал отказ министерства финансов Республики в предоставлении материальных средств для "Анжи" и академии клуба.
"Сейчас идут переговоры. Я знаю, что нет ни факта помощи, ни факта отказа в ней. На позавчерашний день у меня такая информация. Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю.
Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики. Это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в минфине. Минфин мог написать все, что угодно. И здесь позиция ведомства понятна.
Так что переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты", – приводит слова Зубайруева "Молодежь Дагестана".
"Сейчас идут переговоры. Я знаю, что нет ни факта помощи, ни факта отказа в ней. На позавчерашний день у меня такая информация. Откуда информация, что в помощи отказано, я не знаю.
Не надо ее привязывать к точке зрения руководства республики. Это может быть пересмотрено, средства могут быть найдены не только в минфине. Минфин мог написать все, что угодно. И здесь позиция ведомства понятна.
Так что переговоры ведутся, рассматриваются различные варианты", – приводит слова Зубайруева "Молодежь Дагестана".
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