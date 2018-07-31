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Источник: лучший бомбардир чемпионата Конго продолжит карьеру в "Ростове"

Нападающий "Мотеме Пембе" Даго Тшибамба может перейти в "Ростов", сообщает Footbal365.

По информации источника, 20-летний игрок из ДР Конго уже прибыл в Ростов-на-Дону для подписания контракта с дончанами.

В сезоне-2017/18 Тшибамба забил 20 голов за "Мотеме Пембе" в чемпионате Демократической Республики Конго)и стал лучшим бомбардиром турнира.

Footbal365.
Теги: Ростов
Сегодня, 10:32
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(2)
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Bongo bong! bowtie
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: Parshin (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А в России не искали Забиваку - или они только в джунглях Африки водятся?
И почему именно из ДР Конго - этой одной из самых беднейших стран мира - бывшей колонии Бельгии? Игроки там на рынке за бесплатно продаются, за копейки?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: tuner (Сегодня, 12:09) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Целыми днями на каникулах пацаны гоняют мячик во дворе нашего дома. Через каждые 3 минуты слышно дружное "гол!!!". Вот куда потом эти форварды деваются? В управленцы и депутаты? Чтоб всю жизнь прятать бабло в каком -нибудь конго-бонго. А теперь в "Ростове" очередной Канга из Конго.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
№4 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 10:39) #
  • -9
  •  (11)

Тшибамба забил

Красиво! Еще б рукожомба пропустимба... Хотя она рукожомба лучше за сборную, три с Уругваем, напримемба


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:38) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Где подобных игроков находят то? Странно, что Слуцкий из Антарктиды никого не привёз.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:38) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
Да с реализацией моментов у нападающих Ростова большие проблемы (особенно у Шомуродова). Может у Тшибамба и в Ростове пойдет фарт с реализацией. Посмотрим.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 10:34) #
  • -1
  •  (1)

Кот в мешке...
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
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