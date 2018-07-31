Источник: лучший бомбардир чемпионата Конго продолжит карьеру в "Ростове"

Нападающий "Мотеме Пембе" Даго Тшибамба может перейти в "Ростов", сообщает Footbal365.По информации источника, 20-летний игрок из ДР Конго уже прибыл в Ростов-на-Дону для подписания контракта с дончанами.В сезоне-2017/18 Тшибамба забил 20 голов за "Мотеме Пембе" в чемпионате Демократической Республики Конго)и стал лучшим бомбардиром турнира.