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Илья Геркус в твиттере намекнул на скорое подписание контракта с Бенедиктом Хеведесом

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус намекнул на то, что скоро клуб объявит о подписании контракта с защитником "Шальке" Бенедиктом Хеведесом.

Геркус выложил в своем твиттере фото Кубка Мира и подписал его: "Скоро..."

Ранее сообщалось, что железнодорожники подпишут с чемпионом мира 2014 года трехлетний контракт.

Твиттер Ильи Геркуса
Теги: Локомотив Геркус Шальке
Сегодня, 10:37
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(0)
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Брать инвалида на такую ЗП...


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вот ты и наваришь 50 тысяч для Селюка на этом трансфере.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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