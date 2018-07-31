Илья Геркус в твиттере намекнул на скорое подписание контракта с Бенедиктом Хеведесом

Генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус намекнул на то, что скоро клуб объявит о подписании контракта с защитником "Шальке" Бенедиктом Хеведесом.Геркус выложил в своем твиттере фото Кубка Мира и подписал его: "Скоро..."Ранее сообщалось, что железнодорожники подпишут с чемпионом мира 2014 года трехлетний контракт.