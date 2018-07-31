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Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о составе своей команды.

"По хорошему, нам нужно усиление почти на каждую позицию. Нужны игроки сильнее нынешних. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперёд, то мы должны это делать", - сказал Семак.

Футбольная столица
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 11:47
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№41 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Новый метод мотивации от Сереги Семака. Немного взбодрил "Зенит".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№40 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:19) #
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online

Цитата: Конунг
Это уже стало традицией: Плаческу, Кончини, а теперь и Семак. Каждый говорил про усиление (хотя Звеня может выставить два полноценных состава, ни одна команда РПЛ такого себе не может позволить) при чем усиление на каждую позицию.

Традиция мальчиков коверкать имена заслуженных людей в футболе. Лучше бы смотрели как блатная система разрушает истинные ценности. Как из святынь делают погремушки..Кот мог бы сказать жестче , но не поймут модераторы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№39 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:17) #
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online

Если еще дать игроков посильнее,то и тренер не нужен
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№38 Написал: Конунг (Сегодня, 13:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это уже стало традицией: Плаческу, Кончини, а теперь и Семак. Каждый говорил про усиление (хотя Звеня может выставить два полноценных состава, ни одна команда РПЛ такого себе не может позволить) при чем усиление на каждую позицию.
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№37 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
И тут Дзюба достал футболку Арсенала...тульского
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№36 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:10) #
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online

Цитата: Apant1
Для начала Зениту нужно купить хотя бы одного негра

))Щас .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№35 Написал: Zmei Москва (Сегодня, 13:03) #
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online

Цитата: Miss_Z
решила перепроверить:

вместо "По хорошему, нам нужно усиление почти на каждую позицию. Нужны игроки сильнее нынешних. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"


было "Естественно, нам нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"

ключевое, менять шлак на норм игрока.... Че на Семака то наехали? все логично
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№34 Написал: Apant1 (Сегодня, 13:03) #
  • +2
  •  (4)

Для начала Зениту нужно купить хотя бы одного негра, Сегодня команда комплектуется по ущербному принципу, цвету кожи. Используя такие самоограничения, команда никогда не сможет быть серьёзной. На сегодня нет ни одного топ клуба в мире, который не имеет в своём составе негра и руководствуется такими дремучими принципами. Надо переставать идти на поводу у малой части не самых лучших болельщиков. Процветания российскому футболу
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№33 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
болтного газа нанюхался что ли?!

Раболепство здесь не в чести, не правилах, борщ в запрете. 16 место в рейтинге УЕФА. этого мало.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№32 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 13:02) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: КрысОвцы
Я говорил, что за полгода любой тренер в болоте превращается в плачущего цыгана. Семак - талант, превратился раньше

после этого высказывания Семак кончился как тренер!
он должен был говорить, да у меня лучшие игроки в ЧР!!! посмотрите: Дзюба - змс! Лунев, самый перспективный вратарь лиги! ждем возвращения Какорина, лучшего нападающего прошлого сезона! Кузяев, да он у нас не хуже Головина, вот увидите! Мевля, после завершения карьеры Игнашевича и Березуцких, лучший ЦЗ в чемпионате! да мы с моими ребятами всех порвем!!!
и игроки после этого под окриками Дзюбы реально выходили и бились бы за тренера.... а он взял и обосрал всех разом!
игрок был хороший, а тренер... хреновый! тупо физрук!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 13:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
А где Фурсенко, обещавший золото на ЧМ России? Почему журналисты его не клюют?


А он в танке.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№30 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 12:55) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Семак, твою мать, с таким составом заикаться о том, что нужно ещё усиление, это просто ПИ3ДЕЦ! болтного газа нанюхался что ли?!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№29 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:54) #
  • -2
  •  (2)

Прекрасно, что есть такое понимание.
Цитата: robinzen
Для РПЛ и этого хватит

Для какого месте в РПЛ?


--------------------
Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
№28 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Для РПЛ и этого хватит, а для ЛЧ - конечно надо усиливаться. Только 2107 год с убытками в 3.5 ляма баксов прошел...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№27 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:44) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Miss_Z
вместо "По хорошему, нам нужно усиление почти на каждую позицию. Нужны игроки сильнее нынешних. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"


было "Естественно, нам нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"


Всего одно слово пропущено, а как меняется смысл сказанного .


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№26 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Динамо» М
Да уж и так вроде --Самое лучшее детям..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№25 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:39) #
  • 0
  •  (2)

Понятно ,что каждый тренер хочет лучших игроков,но у зенита 2 ровных состава .

P. Holmberg,
Нет. Любой тренер хочет иметь в своей команде лучших
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№24 Написал: Miss_Z Москва (Сегодня, 12:37) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
решила перепроверить:

вместо "По хорошему, нам нужно усиление почти на каждую позицию. Нужны игроки сильнее нынешних. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"


было "Естественно, нам нужно по новому игроку практически на каждую позицию. Надо усиливаться, менять одного игрока на другого, который будет сильнее. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие"


--------------------
Si es cuestion de confesar
no se preparar cafe;
y no entiendo de futbol
Регистрация: 18.11.2008 [жалоба]
№23 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:37) #
  • +2
  •  (4)
online

По сути Семак сказал, что с этим составом ничего не добиться. По сути- опустил своих игроков, по каждой позиции.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:35) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: MAG554
Он бы уж шашкой там помахал ))

Нет уж пускай посасывает сушку с липовым орденом на груди)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№21 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 12:33) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
С таким положением дел Зениту а-ля Черчесов нужен. Без лишней дипломатии. Уж чем Стас хорош, так это все авторитеты побоку. Он бы уж шашкой там помахал ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№20 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 12:31) #
  • +1
  •  (3)

Я говорил, что за полгода любой тренер в болоте превращается в плачущего цыгана. Семак - талант, превратился раньше
Цитата: Кепончег УЕФА
Нобоа, паредас, ригони, кранвиттер, мак, шлюба, Иванович, маммана, дриусси- Гончаренко бы охуел от счастья.

Команда - говно, и тренер - всегда будет говном. Место, видимо, такое.
Семачек насыпать?


--------------------
Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:31) #
  • -2
  •  (2)
online

Экак мясных пучит то ) Семак скажи ищо плиз. Чтоб из разорвало к чертям собачьим с их устаревшими моральными принципами. " Мой дядя самых честных правил.."


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: joly Сочи (Сегодня, 12:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Все зависит от поставленных задач. При запредельной самоотдаче игроков сборной мы видели их реальный уровень и лимит не даст быстро поднять команду.. Зачем столько откровенно средних игроков куплено в Зенит - кто то должен за это серьезно ответить. Семак сказал правду - сколько игроков Зенита играло за разные сборные на ЧМ ?


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
№17 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:27) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
Семаку не купили игроков, потому что и так их дохера. Слабые игроки? Нобоа, паредас, ригони, кранвиттер, мак, шлюба, Иванович, маммана, дриусси- Гончаренко бы охуел от счастья. Потому же в его конюшне кот наплакал

Да и Спартаку часть игроков пригодилась бы весьма, кроме шлюбы


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№16 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 12:26) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Хочешь потерять свой авторитет - поработай тренером Зенита.

Вот уж и правда, хотя авторитет тренерский Семак еще не заработал, но тут и игроцкий не долго просрать такими заявлениями. Его Манчини покусал что ли?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№15 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:20) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Семак прав.Часть игроков с контрактами,которые истекают-Лодыгин,Нету,,часть ветераны Анюков,Нобоа,Жирков,,часть игроки замены.По хорошему нужен сильный опорник,игрок с пасом в атаку,кто то на фланг,ибо Ригони просто нулина,крайний защитник,потому что на Смольникове и Эльмире далеко не уедешь,а подмена из Чернова и ветеранов это латание дыр и не более,центральный защитник потому что Нету никакой,Мевля медленный, Иванович не мальчик,ну и нападающий забивной.В этом случае сразу можно выдворять Чернова,Нету,Оздоева,Ригони,Краневиттера и Заболотного,да и Дриусси в аренду на годик,пока от него толку никакого.Это без учета всякого шлака типа Терентьева.

Цитата: valerman40
Любой из игроков, тех которые лучше нынешних спросит- А кто это Семак? Тов. Семак сначала надо сделать себе имя как тренеру, а затем уже рассуждать о каких то звездных приобретениях.

Можно качественных легов брать и не уровня звезд.Пример?Краснодар.Классон звезда в Европе?А у нас лучше Ригони на голову.Сейчас в команде очень много шлака.И это факт.За два года скупили весь шлак ПЛ и Аргентины,тренер имеет право высказываться.В отличии от других под Семака не купили НЕ ОДНОГО ИГРОКА.Так что он работает с тем что есть.Спросили,ответил.Всё по делу.Никакого нытья.Чисто его мнение.Это он еще мало игроков выкинул,там еще человек десять уровня максимум Урала и КС.Просто других в клубе нет.


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№14 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:16) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вроде и как то аккуратно сказал, но как то по манчиневски получилось.
Хер знает, я то от такого дано отвык, так как Массимо всегда за своих горой и называет их самыми лучшими. Для игроков это важно.

П.с. бомжам бы старых игроков распределить. М такими зп их брать никто не хочет.


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№13 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:14) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Игроков 6-7 Зениту конечно нужно продать. Ну а уж усиливаться у "Зенита" всегда "...существует возможность". А в нападении Зениту нужны такие игроки как Иугаин и Д.Коста.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№12 Написал: K I N G Краснодар (Сегодня, 12:10) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Даже великий Ю.П. Сёмин не позволяет себе так отзываться о своих игроках.... А я думал "тренер" - от слова "тренировать", а не просто рассыпать по полю готовых звёзд...


--------------------
"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью." (с) Фаина Раневская
Регистрация: 25.06.2009 [жалоба]
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