Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних!

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о составе своей команды."По хорошему, нам нужно усиление почти на каждую позицию. Нужны игроки сильнее нынешних. В паспорта мы не смотрим, должны играть сильнейшие. Команда может и должна расти и в плане подготовки тех, кто есть. Но если существует возможность усиливаться и двигаться вперёд, то мы должны это делать", - сказал Семак.