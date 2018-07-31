Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Ловчев дал прогноз на матч "Крылья Советов - ЦСКА"

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 1-го тура российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и ЦСКА.

"Армейцы потеряли целый ряд основных футболистов, и это обязательно скажется. С помощью старательности ЦСКА выиграл у "Локомотива", но это не означает, что команда Гончаренко будет в этом году бороться за золото в чемпионате. Слишком большие потери в составе "армейцев", которых только прибавилось с уходом Витиньо, который был основной атакующей силой ЦСКА в матче за Суперкубок.

Думаю, что ничья для ЦСКА будет в данном случае хорошим результатом", — цитирует Ловчева "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Ловчев ЦСКА Крылья Советов Гончаренко
Сегодня, 13:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(3)
№4 Написал: Valar (Сегодня, 15:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Брюзга
Отряд не заметит потери бойца.

Скорее отряд не может не заметить потерю почти всего отряда, а не одного бойца :)


--------------------
I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Брюзга
Отряд не заметит потери бойца

какого из?ушли игнаш,вася и лёша,головин,вернблум,витёк,натхо. травмированы васин,дзага,кучаев.
с фернандесом неясность.не потеряет ли концентрацию-на него вся надежда.
караул.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№2 Написал: All_my Москва (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Состав у коняжек все равно сильнее крылышек


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 13:52) #
  • -1
  •  (3)

Отряд не заметит потери бойца. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.