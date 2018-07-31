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"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом

По информации Sport24, главным претендентом на покупку защитника ЦСКА Марио Фернандеса является мадридский "Атлетико".

Испанский клуб уже начал переговоры с "армейцами" о выкупе игрока сборной России.

"Матрасники" хотят заменить Шиме Врсалько, ранее согласившегося перейти в "Интер".
Теги: ЦСКА Марио Фернандес Интер Атлетико
Сегодня, 13:40
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14
(3)
№14 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:39) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: verhdon27
К тому же общение на испанском

а ничего, что родной язык Марио португальский.

Цитата: Сержант
за марио рад.

Марио говорил, что он счастлив в ЦСКА И НИКУДА НЕ СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:06) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прекрасный вариант для Фернандеса.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 14:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
ты не рад ослик если Марио покинет конюшню?

за марио рад.он профессионал и достоин этого.
за клуб тревожно.аж мандражно как то.
последний раз так тревожно было когда с блокпоста на операцию уехало 90% бойцов и мы вшестером с одной бмп не спали 2 ночи,понимая,что если кто-то наблюдал за нами,то мы очень лакомый кусок даже для небольшой группы.не знаешь чего ждать.
это как вызов для тренера и игроков.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№11 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 14:54) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
В "Атлетико" играют атлеты, Фернандес еще жидковат.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№10 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Frankenstein
Где ты тут такое вычитал?или ты не рад ослик если Марио покинет конюшню?

это я тебе отвечаю.что ты пишешь о том, что Гинер решил последнего продать
а я говорю о том, что Гинер не навязывает игрока клубам. это сам Атлетико хочет (если это правда) и не вина Гинера, что игроками интересуются. Точнее вина косвенная - что он когда то их в клуб приобрел

В данном случае никто никого не навязывает,по Фернандесу вопросов нет,это готовый игрок,не нуждающийся в пиаре,а не кот в мешке,ну а Гинер ранее давал понять что в случае хорошего предложения готов продать Фернандеса
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Где ты тут такое вычитал?или ты не рад ослик если Марио покинет конюшню?

это я тебе отвечаю.что ты пишешь о том, что Гинер решил последнего продать
а я говорю о том, что Гинер не навязывает игрока клубам. это сам Атлетико хочет (если это правда) и не вина Гинера, что игроками интересуются. Точнее вина косвенная - что он когда то их в клуб приобрел


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:30) #
  • +4
  •  (6)
online

Цитата: tiki
опять Гинер. это он что ли Атлетико заставляет интересоваться игроком?

ПМСМ Марио не хуже Врсалько, а м.б. и получше.
Так что Гинер будет в своем праве задирать цену.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:23) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
Цитата: Frankenstein
Гинер решил последний актив пустить с молотка

опять Гинер. это он что ли Атлетико заставляет интересоваться игроком?

Где ты тут такое вычитал?или ты не рад ослик если Марио покинет конюшню?

Цитата: Sergey Nasirov_2
Красавчик ,что тут сказать. Он умеет делать деньги на игроках. В отличии от других клубов в России.

А сколько свободными агентами за последнее время ушли ты не посчитал?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:10) #
  • +1
  •  (7)

verhdon27,
Это сойдутся. Атлетико умеет покупать.только не понял,зачем врасплько перешёл из Атлетико в интернете!?

Frankenstein,
Красавчик ,что тут сказать. Он умеет делать деньги на игроках. В отличии от других клубов в России.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:55) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Очень жалко будет если Фернандес уйдет из ЦСКА. Но он достоин играть в "Атлетико". К тому же общение на испанском, ведь Марио русский так и не освоил. А вот сойдутся ли клубы в цене, это большой вопрос?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:51) #
  • +5
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Гинер решил последний актив пустить с молотка

опять Гинер. это он что ли Атлетико заставляет интересоваться игроком?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 13:47) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер решил последний актив пустить с молотка
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 13:42) #
  • -4
  •  (6)

150 миллионов )
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 13:42) #
  • -4
  •  (6)

50 не меньше....................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
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