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ЦСКА не смог реализовать всю свою гостевую квоту билетов на матч с "Крыльями Советов"

"Крылья Советов" объявили о продаже дополнительных билетов на матч первого тура чемпионата России с ЦСКА.

Армейский клуб не смог полностью заполнить гостевую квоту (10% от вместимости "Самара-Арены"), в связи с чем вернул эти билеты самарскому клубу.

На матче ожидается аншлаг – более 40 тысяч зрителей. Ранее "Крылья" сообщили, что все билеты на игру проданы.
Теги: ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 14:09
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10
(1)
№10 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 15:32) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Они бы еще матч назначили на пятницу 13 и на на 13:00.


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Гинер, не мучай Клуб.
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 15:26) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: voron (CSKA)
поехали только школота и бездельники ( побухать и побуянить )

smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 14:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tiki
Цитата: КрысОвцы
Цитата: All_my
Матчи в выходные нужно проводить

Ну и чего будет не продали билетов а полтора инвалида только. Один приехал

ты на каком языке вещаешь то?

У пациентов Кащенко свой язык общения. Илюха не даст соврать.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: КрысОвцы
Цитата: All_my
Матчи в выходные нужно проводить

Ну и чего будет не продали билетов а полтора инвалида только. Один приехал

ты на каком языке вещаешь то?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№6 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 14:44) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: All_my
Матчи в выходные нужно проводить

Ну и чего будет не продали билетов а полтора инвалида только. Один приехал


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: All_my Москва (Сегодня, 14:27) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Матчи в выходные нужно проводить


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Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№4 Написал: Realist2000 (Сегодня, 14:18) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: voron (CSKA)
Так вторник же, это вам не на домашнюю арену сходить, а в другой город пиз..вать. Отпуска закончились у большинства и на работу надо, а поехали только школота и бездельники ( побухать и побуянить )

Все же для болельщиков делается...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 14:16) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Так вторник же, это вам не на домашнюю арену сходить, а в другой город пиз..вать. Отпуска закончились у большинства и на работу надо, а поехали только школота и бездельники ( побухать и побуянить )
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
№2 Написал: пончевед (Сегодня, 14:14) #
  • 0
  •  (4)

дык дачный сезон же.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:14) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
солдатиков не хватило?


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
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