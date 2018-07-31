Агент: Лаксальт в "Зените"? Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (15)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (15)
15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (16)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (16)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (11)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (11)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (8)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (8)
11:47
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (54)
Семак: "Зениту" необходимо усиление на каждую позицию - нам нужны игроки сильнее нынешних! (54)
11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
08:44
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (6)
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (6)
05:01
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (14)
Дмитрий Селюк: готов с Геркусом поспорить на $100 тысяч, что "Локомотив" не попадет в первую тройку (14)
04:26
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Агент: Лаксальт в "Зените"? Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом
Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в "Зените".
"Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом. Им интересуется "Зенит"? "Рома" и "Лацио" пытались купить Диего, но он стоит гораздо больше того, что мог бы дать топ-клубу", - цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".
"Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом. Им интересуется "Зенит"? "Рома" и "Лацио" пытались купить Диего, но он стоит гораздо больше того, что мог бы дать топ-клубу", - цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".
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