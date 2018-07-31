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Агент: Лаксальт в "Зените"? Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом

Итальянский агент Людовико Спинози прокомментировал информацию о том, что полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт может продолжить карьеру в "Зените".

"Это хороший игрок, но не назвал бы его топ-футболистом. Им интересуется "Зенит"? "Рома" и "Лацио" пытались купить Диего, но он стоит гораздо больше того, что мог бы дать топ-клубу", - цитирует Спинози "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит
Сегодня, 16:05
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№1 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 16:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ага. А Зенит-то весь состоит из топов)
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
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