Андрей Канчельскис: если Семак возьмет "золото", ему станет легче работать

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (15)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (15)
15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (16)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (16)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (11)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (11)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (8)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (8)
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11:39
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
"Челси" предложил Н'Голо Канте новый контракт - он станет самым высокооплачиваемым игроком клуба
08:44
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (6)
Александр Бубнов сделал прогноз на заключительный матч 1-го тура РПЛ между "Крыльями Советов" и ЦСКА (6)
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04:26
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Агент Джорджевича: если ЦСКА и "Зенит" договорятся, мы найдем решение по поводу личного контракта (14)
Андрей Канчельскис: если Семак возьмет "золото", ему станет легче работать
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое мнение по поводу заявления главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который сказал, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию".
"Семак – тренер команды, отвечает за результат, поэтому какие к нему вопросы? То, что он сейчас говорит и делает – это его решения. В конце сезона посмотрим, в правильном ли направлении двигался Сергей. Но понятно, что человек хочет получить, состав, который выиграл бы чемпионат. Если Семак возьмет золото, ему станет легче работать – сможет ставить и юных, и немолодых, даже 50-летних, 60-летних. (Смеется.) Все прекрасно понимают, что Сергей должен сделать "Зенит" топ-командой. Соответствующий карт-бланш у него есть", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
"Семак – тренер команды, отвечает за результат, поэтому какие к нему вопросы? То, что он сейчас говорит и делает – это его решения. В конце сезона посмотрим, в правильном ли направлении двигался Сергей. Но понятно, что человек хочет получить, состав, который выиграл бы чемпионат. Если Семак возьмет золото, ему станет легче работать – сможет ставить и юных, и немолодых, даже 50-летних, 60-летних. (Смеется.) Все прекрасно понимают, что Сергей должен сделать "Зенит" топ-командой. Соответствующий карт-бланш у него есть", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
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