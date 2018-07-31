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Андрей Канчельскис: если Семак возьмет "золото", ему станет легче работать

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил свое мнение по поводу заявления главного тренера "Зенита" Сергея Семака, который сказал, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию".

"Семак – тренер команды, отвечает за результат, поэтому какие к нему вопросы? То, что он сейчас говорит и делает – это его решения. В конце сезона посмотрим, в правильном ли направлении двигался Сергей. Но понятно, что человек хочет получить, состав, который выиграл бы чемпионат. Если Семак возьмет золото, ему станет легче работать – сможет ставить и юных, и немолодых, даже 50-летних, 60-летних. (Смеется.) Все прекрасно понимают, что Сергей должен сделать "Зенит" топ-командой. Соответствующий карт-бланш у него есть", - цитирует Канчельскиса "Спорт-Экспресс".
Теги: Канчельскис Семак Зенит
Сегодня, 16:12
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(3)
№4 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 17:43) #
  • -3
  •  (3)
online

Рази что в следующем сезоне. Золото пердива... Ты матч с Енисеем смотрел? 80 минут сплошного костоломства, два дурака... Первая же даже средняя команда зинку наденет на черенок от швабры и 90 минут крутить на нем будет


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:06) #
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  •  (1)
online

Станет легче жить, а работать вряд ли.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 16:36) #
  • +5
  •  (7)

Если Канчельскис перестанет комментировать футбол и околофутбол - станет легче всем
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:20) #
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  •  (4)

А если не возьмет то сложнее ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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