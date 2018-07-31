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"Локомотив" реализовал более 18 тысяч билетов на матч против "Спартака"

"Локомотив" продал более 18 тысяч билетов на матч 2-го тура чемпионата России против "Спартака", из которых 5,5 тысяч были переданы гостевой команде. Об этом сообщили в пресс-службе железнодорожников.

"На данный момент реализовано больше половины билетов на матч. Кроме того, передано 5,5 тысяч билетов (северная трибуна) для реализации "Спартаку". Перед началом встречи на площади возле стадиона пройдет концерт группы "Симфоническое Кино", - сказали ТАСС в пресс-службе.
Теги: Локомотив Спартак
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