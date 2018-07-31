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Агент: Хеведес - не самый лучший выбор для "Локомотива"

Немецкий агент Франц Херцог прокомментировал информацию о возможном трансфере защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса в "Локомотив".

"Хеведес стоит около 9 миллионов евро, ему сейчас 30 лет и для московской команды это не самый лучший выбор. В чемпионате России много быстрых нападающих, а Бенедикту не хватает скорости. Это хороший футболист, полезен при позиционной обороне, но слишком медленный для вашей лиги", - цитирует Херцога "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив
Сегодня, 16:30
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(1)
№4 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Для бундеслиги он значит не слишком медленный, для сборной Германии тоже, но российский футбол и сильнее и быстрее, так надо понимать?
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:38) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tiki
ну уж вряд ли медленнее Игнашевича...а раз Игнаш в целом и ЧМ потянул - то не вижу проблем

У Сереги здоровье железное,а этот как Дзагоев больше в больнице,чем в заявке.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 16:53) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
в нашем чемпионате в принципе напов хороших нет, а уж быстрых тем более ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:38) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
ну уж вряд ли медленнее Игнашевича...а раз Игнаш в целом и ЧМ потянул - то не вижу проблем


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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