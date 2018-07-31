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Хосонов, Бистрович, Чалов и Ефремов в стартовом составе ЦСКА на игру с "Крыльями"

Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч второго тура чемпионата России против "Крыльев Советов".

ЦСКА: Акинфееев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Набабкин, Бистрович, Хосонов, Ефремов, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.
Теги: ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 17:50
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5
(2)
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 18:09) #
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  •  (4)
online

Цитата: пончевед
хто эти двое?


Иди спать, придурок)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 18:06) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Набабкин в середине это мертвяк, лучше бы Бийол.
С Локо Витя брал игру на себя в атаке, посмотрим, что будет сегодня.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 18:02) #
  • -6
  •  (6)
online

Запасные: Помазун, Кырнац, Бийол, Ахметов, Пухов, Тикнизян, Жамалетдинов, Жиронкин.

Плять, кто эти люди? joy

Цитата: пончевед
хто эти двое?

Один - типа выкиньГ, второй типа негр.


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 18:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: пончевед
хто эти двое?

не позорился бы. если не следишь за клубом - тогда глупо спрашивать. а так про них уже 100500 статей написано
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: пончевед (Сегодня, 17:57) #
  • -6
  •  (10)

лавка сильная,ничего не скажешь.
Бекао, Чернов, Магнуссон

хто эти двое?
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
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