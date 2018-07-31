Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором

Испанец Хавьер Рибалта сегодня утвержден в качестве спортивного директора "Зенита". Предыдущим местом его работы был "Манчестер Юнайтед", где специалист трудился главным скаутом. Он заключил с петербуржцами 3-летний контракт.

Свою профессиональную деятельность Рибалта начал в 2008 году в "Торино". Затем работал в "Милане", "Новаре" и "Ювентусе", где провел пять лет.

Теги: Зенит
Сегодня, 18:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: Realist2000 (Сегодня, 18:05) #
  • -1
  •  (3)
online

Мало вас рибалтили?
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 18:03) #
  • -3
  •  (3)
online

Рыбалта вам тунца достанет smile Закинул Рыбальта в море невод - и сидит, как дурак, без невода...


--------------------
Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.