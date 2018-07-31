"Зенит" объявил о назначении Рибалты спортивным директором

Испанец Хавьер Рибалта сегодня утвержден в качестве спортивного директора "Зенита". Предыдущим местом его работы был "Манчестер Юнайтед", где специалист трудился главным скаутом. Он заключил с петербуржцами 3-летний контракт.Свою профессиональную деятельность Рибалта начал в 2008 году в "Торино". Затем работал в "Милане", "Новаре" и "Ювентусе", где провел пять лет.