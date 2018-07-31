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Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч с ЦСКА

Стал известен стартовый состав "Крыльев Советов" на матч первого тура чемпионата России против ЦСКА.

"Крылья Советов": Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Мияйлович, Канунников.

Запасные: Опарин, Лория, Соболев, Корниленко, Алиев, Тихонов, Кленкин, Ланин, Яковлев.
Теги: Крылья Советов ЦСКА
Сегодня, 18:17
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№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 18:22) #
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Болеет за:
«Ростов»
Надо же, Канунников в стартовом составе.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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