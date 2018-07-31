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Хавьер Рибалта: будем искать футболистов, которые смогут усилить "Зенит"

Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил, что счастлив стать частью клуба.

"У спортивного директора много обязанностей – это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов. Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав "Зенита", но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис "Зенита", и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции", - цитирует Рибалту официальный сайт клуба.
Теги: Зенит
Сегодня, 18:31
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(7)
№4 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 19:25) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
специалист вроде толковый, главное что бы наши гении футбола типа Фурсенко ему работать не мешали, тогда толк думаю будет!
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:01) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кир Мяс
Как обычно, Ростов и Рубин

Не то что у Спартака Амкар ,Анжи,Локо ,Динамо и Кубань правда?Слошь одни воспитанники и негры с детства мечтающие в своей Кабо-Верде играть именно за великий и могучий.После Петковича и Роши молчал бы уж)


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:57) #
  • -7
  •  (15)

Как обычно, Ростов и Рубин
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: kolkor58 Санкт-Петербург (Сегодня, 18:49) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи и успехов в Зените!!!


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Кто не был- тот будет, кто был- не забудет!!!
Регистрация: 3.11.2012 [жалоба]
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