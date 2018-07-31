Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык

Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил, что планирует выучить русский язык.– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.– Да, конечно.