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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык
Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил, что планирует выучить русский язык.
– Когда состоится ваше знакомство с главным тренером, Сергеем Семаком?
– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.
– Мы знаем, что вы говорите на нескольких языках. Как обстоят дела с русским?
– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.
– То есть вы планируете это делать?
– Да, конечно.
ФК "Зенит"
– Когда состоится ваше знакомство с главным тренером, Сергеем Семаком?
– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.
– Мы знаем, что вы говорите на нескольких языках. Как обстоят дела с русским?
– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.
– То есть вы планируете это делать?
– Да, конечно.
ФК "Зенит"
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