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Хавьер Рибалта: планирую выучить русский язык

Новый спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил, что планирует выучить русский язык.

– Когда состоится ваше знакомство с главным тренером, Сергеем Семаком?

– Я думаю, что это это вопрос если не самых ближайших часов, то точно самого ближайшего времени. У нас будет возможность встретиться и обсудить, как и чем мы сможем ему помочь и поддержать его.

– Мы знаем, что вы говорите на нескольких языках. Как обстоят дела с русским?

– Пока все ограничивается словом "спасибо" и другими простыми фразами, так что нужно начинать учить.

– То есть вы планируете это делать?

– Да, конечно.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
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