Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Президент "Наполи": 25 млн евро за Фернандеса – не проблема

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис прокомментировал возможность подписания защитника ЦСКА Марио Фернандеса.

"25 миллионов евро не станут большой проблемой. Игрок его позиции среднего уровня сейчас стоит от 8 до 30 миллионов. Я не знаю, занимается ли наш спортивный директор этой сделкой", - цитирует Де Лаурентиса Corriere dello Sport.
Теги: Фернандес ЦСКА Наполи Трансферы
Сегодня, 20:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.