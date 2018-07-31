Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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22:14
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)
Владимир Полуяхтов: болельщики называют меня гением? Это их дело, спокойно к этому отношусь (видео)
21:53
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (2)
Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ (2)
20:20
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
Гаджи Гаджиев: кажется, 11 команд летом прекратили свое существование. Это же не случайность (4)
16:41
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели (18)
15:40
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (18)
Пресс-служба "Зенита" призвала не относиться всерьёз к данным РБК об убытках клуба за 2017 год (18)
14:46
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
Луис Адриано восстановился от травмы и готов сыграть против "Локомотива" в матче 2-го тура (4)
13:40
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
"Атлетико" намерен заменить ушедшего в "Интер" Врсалько защитником ЦСКА Марио Фернандесом (18)
13:14
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
Екатерина Гамова прокомментировала свое заявление о незаслуженном получении футболистами сборной России званий ЗМС (13)
12:46
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
Тот же "Наш Футбол", но местами даже хуже. "Матч Премьер" не совершил революцию в показе РПЛ (9)
Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак"
РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го тура чемпионата России.
"Динамо" - "Рубин" - Павел Кукуян (Сочи)
"Урал" - "Краснодар" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
"Зенит" - "Арсенал" - Алексей Матюнин (Москва)
"Локомотив" - "Спартак" - Владимир Москалев (Воронеж)
"Крылья Советов" - "Оренбург" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
ЦСКА - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров)
"Ахмат" - "Енисей" - Алексей Еськов (Москва)
"Уфа" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)
РФС
"Динамо" - "Рубин" - Павел Кукуян (Сочи)
"Урал" - "Краснодар" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)
"Зенит" - "Арсенал" - Алексей Матюнин (Москва)
"Локомотив" - "Спартак" - Владимир Москалев (Воронеж)
"Крылья Советов" - "Оренбург" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
ЦСКА - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров)
"Ахмат" - "Енисей" - Алексей Еськов (Москва)
"Уфа" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)
РФС
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