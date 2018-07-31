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Владимир Москалев рассудит "Локомотив" и "Спартак"

РФС объявил судейские назначения на матчи 2-го тура чемпионата России.

"Динамо" - "Рубин" - Павел Кукуян (Сочи)

"Урал" - "Краснодар" - Василий Казарцев (Санкт-Петербург)

"Зенит" - "Арсенал" - Алексей Матюнин (Москва)

"Локомотив" - "Спартак" - Владимир Москалев (Воронеж)

"Крылья Советов" - "Оренбург" - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)

ЦСКА - "Ростов" - Евгений Турбин (Дмитров)

"Ахмат" - "Енисей" - Алексей Еськов (Москва)

"Уфа" - "Анжи" - Сергей Карасев (Москва)

РФС
Теги: Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Динамо
Сегодня, 21:11
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(0)
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:23) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
А где уебан ростовский Иванов?

Скучаешь, или расстроен, что не он судит вас?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
А где уебан ростовский Иванов?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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