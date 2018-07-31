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Георгий Зотов: поддержка на полном стадионе была просто супер (видео)

Полузащитник "Крыльев Советов" Георгий Зотов - о матче 1-го тура чемпионата России с ЦСКА.



- Довольны ли игрой?

- Могли забить в первом тайме и заслуженно выиграть, но получилась ничья. Первый матч сезона, дальше будем прибавлять.

- Как вам поддержка стадиона?

- Вообще супер. Это даже неожиданно было, если честно. Полный стадион собрался. Очень круто. Надеюсь, дальше также будет.

- Вы сегодня играли на правом фланге. Получается, от вас исходила основная угроза?

- От всей команды. Все были на поле, все создавали моменты.

- Что тренер сказал?

- Сказал больше создавать моментов на чужой половине поля, чтобы контролировали мяч. В первом тайме было много потерь.

- В конце было видно, что у некоторых сводят ноги. Ты лично как готов?

- Нормально готовы. Но смена полей сказывается. В Австрии тренировались на мягких полях, здесь оно жестче.

Rusfootball.info
Теги: Зотов Крылья Советов ЦСКА Rвидео
Вчера, 22:24
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