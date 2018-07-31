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Urogol: Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом

Нападающий Абель Эрнандес не перейдет в ЦСКА, сообщает Urugol.

Сегодня Эрнандес не прошел медицинское обследование в Москве из-за проблем с ахилловым сухожилием и коленом.

Ранее комментатор Нобель Арустамян уже сообщал, у 27-летнего уругвайца возникли трудности с прохождением медосмотра.

В прошлом сезоне Эрнандес провел в чемпионшипе 10 матчей, забил 8 мячей и сделал одну результативную передачу. Сейчас он находится в статусе свободного агента.
Теги: ЦСКА Эрнандес
Вчера, 23:23
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№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:47) #
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Ну и прекрасно. Сколько можно хрусталь собирать. ЦСКА наверное чемпион по хрустальным трансферам(((( Только на Суаресе остановились.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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