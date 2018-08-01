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ЦСКА не проигрывает в чемпионате России в гостях с прошлого года

ЦСКА продлил беспроигрышную серию в гостевых матчах чемпионата России, сыграв в Самаре вничью с "Крыльями Советов" в 1-м туре РПЛ-2018/19. Игра завершилась со счетом 0:0.

Последний раз ЦСКА проигрывал в чемпионате России в гостях 10 декабря 2017 года, когда уступил "Спартаку" — 0:3. После этого красно-синие обыграли на выезде "Ахмат" (3:0) и "Ростов" (2:1), сыграли вничью с "Уфой" (1:1) и "Зенитом" (0:0), а сегодня поделили очки с "Крыльями" (0:0).

Следующий гостевой матч в чемпионате России ЦСКА проведет 11 августа — против "Енисея" в 3-м туре РПЛ.

Sport24
Теги: ЦСКА
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