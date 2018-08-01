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Губернатор попросил рассмотреть вопрос с поздним началом матчей "Ростова"

Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил по возможности проработать вопрос с поздним временем начала матчей на "Ростов Арене", из-за которого снижается их посещаемость.

"Я предложил президенту клуба ("Ростов") и министерству спорта, если мы можем с этим (временем проведения домашних матчей) поработать, давайте посмотрим. У нас ведь еще два матча в 21:30, и это тоже будет действовать на людей и снижать посещаемость матчей", - цитирует Голубева "Р-Спорт".

Матч "Ростова" на "Ростов Арене" в 1-м туре чемпионата России также начинался в 21:30 мск.

"Мы прекрасно знаем, что для некоторых людей это достаточно позднее время. И они не пошли потому, что завершение фактически в 23:30, а с учетом выхода со стадиона - там было 28 тысяч зрителей - это еще 30-40 минут. То есть человек за полночь только выходит со стадиона", - пояснил губернатор.
Теги: Ростов
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