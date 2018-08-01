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"Зенит" интересуется двумя центральными защитниками "Манчестер Юнайтед"

"Зенит" ищет усиление на позицию центрального защитника.

В сферу интересов питерского клуба входят защитники "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо и Виктор Линделеф.

Вчера "Зенит" объявил о назначении на пост спортивного директора Хавьер Рибалты, который ранее работал скаутом в "Юнайтед". Так что шансы на успешные переговоры по защитникам велики.

Спорт-Экспресс
Теги: Зенит Манчестер Юнайтед Рохо
Сегодня, 11:30
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(3)
№7 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:14) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Бывших спартачей подбираете?Ну-ну,на то вы и бакланы,мусор всякий собирать!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№6 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Линделеф только в том году перешел в МЮ за 35 лямов, вряд ли они его отдадут!!! Ну а Рохо просто в Россию больше не поедет!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Думаю Нету не хуже этих двоих,вместе взятых
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:46) #
  • -2
  •  (4)

Ну вот хоть будет у Зенита нормальный центральный защитник, Зениту еще Сухи и Пареху вообще тогда нормальная команда будет
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 11:40) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ага. Одни уже обожглись, теперь другие - на те же грабли...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 11:35) #
  • +4
  •  (6)

Цитата: P. Holmberg
" А что такое Зенит? Где это?"- в свою очередь интресуются Маркос Рохо и Виктор Линделеф.

Особенно Рохо, который против Зенита за Спартак играл))
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:34) #
  • -3
  •  (7)

" А что такое Зенит? Где это?"- в свою очередь интресуются Маркос Рохо и Виктор Линделеф.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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