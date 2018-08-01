"Зенит" интересуется двумя центральными защитниками "Манчестер Юнайтед"

"Зенит" ищет усиление на позицию центрального защитника.В сферу интересов питерского клуба входят защитники "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо и Виктор Линделеф.Вчера "Зенит" объявил о назначении на пост спортивного директора Хавьер Рибалты, который ранее работал скаутом в "Юнайтед". Так что шансы на успешные переговоры по защитникам велики.