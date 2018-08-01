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Тульский "Арсенал" арендовал молодого хавбека "Спартака"

Воспитанник московского "Спартака" Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в тульском "Арсенале".

"Оружейники" арендовали 22-летнего полузащитника на один сезон, сообщается на официальном сайте клуба.

Зелимхан является выпускником академии московского "Спартака". С 2013 года выступал за молодёжную команду красно-белых, а чуть позднее – за "Спартак-2".
Теги: Спартак Арсенал Тула Бакаев
Сегодня, 12:39
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(1)
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот это хорошая новость - браво, тульский "Арсенал"! Всегда приятно, когда кто-то обращает внимание на молодых российских (!!!) футболистов, привлекает их в команду - так бы почаще!
Ну, а выпускнику Футбольной академии Зелим-Хану Бакаеву - успехов в новом клубе!
А "Арсеналу" остается пожелать, оправдывать свое название и быть настоящим арсеналом - мастерской по огранке (доводке) футбольных талантов!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:45) #
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  •  (2)

вот пришло время доказывать свое мастерство


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 13:34) #
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  •  (3)

Правильно е решение для всех строго
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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