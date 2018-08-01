Егор Бабурин продлил контракт с "Зенитом"

Голкипер "Зенита" Егор Бабурин продолжит выступать за питерский клуб.24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.Бабурин является воспитанником "Зенита" и с 2012 года регулярно работает с основным составом. В главной команде Бабурин дебютировал 17 марта 2013-го, выйдя на замену по ходу встречи с "Мордовией". На счету голкипера шесть матчей в чемпионате России, в которых он не пропустил ни одного мяча, и одна кубковая встреча.