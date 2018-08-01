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Егор Бабурин продлил контракт с "Зенитом"

Голкипер "Зенита" Егор Бабурин продолжит выступать за питерский клуб.

24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.

Бабурин является воспитанником "Зенита" и с 2012 года регулярно работает с основным составом. В главной команде Бабурин дебютировал 17 марта 2013-го, выйдя на замену по ходу встречи с "Мордовией". На счету голкипера шесть матчей в чемпионате России, в которых он не пропустил ни одного мяча, и одна кубковая встреча.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:09
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№3 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
.У Бабурина отличные данные..Удачи парню.
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: kobr (Сегодня, 13:24) #
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За пять лет шесть матчей и НОЛЬ пропущенных мячей! Даже не знаю как прокомментировать smile
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:23) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У Лодыгина год контракта и у Кержа.Видимо на Бабурина делают ставку как на второго кипера.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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