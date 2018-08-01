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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Егор Бабурин продлил контракт с "Зенитом"
Голкипер "Зенита" Егор Бабурин продолжит выступать за питерский клуб.
24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.
Бабурин является воспитанником "Зенита" и с 2012 года регулярно работает с основным составом. В главной команде Бабурин дебютировал 17 марта 2013-го, выйдя на замену по ходу встречи с "Мордовией". На счету голкипера шесть матчей в чемпионате России, в которых он не пропустил ни одного мяча, и одна кубковая встреча.
ФК "Зенит"
24-летний вратарь подписал новый трехлетний контракт.
Бабурин является воспитанником "Зенита" и с 2012 года регулярно работает с основным составом. В главной команде Бабурин дебютировал 17 марта 2013-го, выйдя на замену по ходу встречи с "Мордовией". На счету голкипера шесть матчей в чемпионате России, в которых он не пропустил ни одного мяча, и одна кубковая встреча.
ФК "Зенит"
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