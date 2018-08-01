Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Зенит" настаивает на переносе игры 3-го тура с "Рубином"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что лига получила письмо от "Зенита" с просьбой перенести матч третьего тура чемпионата России против "Рубина" в Казани на понедельник 13 августа.

Встреча "Рубина" с "Зенитом" запланирована 12 августа. 9 августа питерский клуб сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с победителем пары "Дунайска Стреда" (Словакия) — "Динамо" (Минск, Белоруссия) на выезде

СЭ
Теги: Зенит Рубин
Сегодня, 15:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:54) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Нет, нет - не хотим мы это! Нет, нет - пусть все будет так!!!
Фиг вам, - "Понедельник-13-е" - это страшный день, никто на стадион не пойдет - забоятся!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.