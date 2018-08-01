"Зенит" настаивает на переносе игры 3-го тура с "Рубином"

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин сообщил, что лига получила письмо от "Зенита" с просьбой перенести матч третьего тура чемпионата России против "Рубина" в Казани на понедельник 13 августа.Встреча "Рубина" с "Зенитом" запланирована 12 августа. 9 августа питерский клуб сыграет в третьем отборочном раунде Лиги Европы с победителем пары "Дунайска Стреда" (Словакия) — "Динамо" (Минск, Белоруссия) на выезде