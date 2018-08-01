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Ильзат Ахметов: Гончаренко сказал мне, что даст шанс в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что счастлив присоединиться к армейской команде.

"Переход в ЦСКА - приятный вызов. Я рад попасть в такой великий клуб и буду делать все, чтобы достичь успеха. Сильные стороны? Пусть судит тренерский штаб и болельщики. Команда приняла хорошо, с адаптацией проблем не возникнет.

Виктор Гончаренко пожелал удачи, сказал, что даст шанс, если буду хорошо работать. Приятно, что в ЦСКА много молодых игроков, которым доверяют", - сказал игрок.

ПФК ЦСКА
Теги: Гончаренко ЦСКА
Сегодня, 17:04
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(1)
№3 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 17:52) #
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Ахметов был на просмотре в Зените. Парень без сомнения талантлив, но футбол командная игра а человек много водится и играет сам на себя. Сможет Гончаренко сделать из него игрока - удачи. Бердыеву не удалось, Семак нужного в немне увидел
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 17:52) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: P. Holmberg
Ахметов за 5 минут сыграл интереснее, чем Чалов, Ефремов, Хосонов- за весь матч, вместе взятые. Он сам говорит, что не тренировался долго. Скорее бы в старт.

Он вышел в конце ,против уставших крыльев,поэтому показался Месси )но Дай Бог,чтоб играл так всегда)
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 17:06) #
  • +2
  •  (6)

Ахметов за 5 минут сыграл интереснее, чем Чалов, Ефремов, Хосонов- за весь матч, вместе взятые. Он сам говорит, что не тренировался долго. Скорее бы в старт.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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