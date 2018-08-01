Ильзат Ахметов: Гончаренко сказал мне, что даст шанс в ЦСКА

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (4)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (4)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
12:13
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
11:52
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
11:48
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
10:50
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
09:30
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе
04:18
"Интер" ведет переговоры с Модричем (2)
"Интер" ведет переговоры с Модричем (2)
02:40
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола (10)
Аркадий Дворкович: на данный момент невозможно уйти от государственного финансирования футбола (10)
Ильзат Ахметов: Гончаренко сказал мне, что даст шанс в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов признался, что счастлив присоединиться к армейской команде.
"Переход в ЦСКА - приятный вызов. Я рад попасть в такой великий клуб и буду делать все, чтобы достичь успеха. Сильные стороны? Пусть судит тренерский штаб и болельщики. Команда приняла хорошо, с адаптацией проблем не возникнет.
Виктор Гончаренко пожелал удачи, сказал, что даст шанс, если буду хорошо работать. Приятно, что в ЦСКА много молодых игроков, которым доверяют", - сказал игрок.
ПФК ЦСКА
"Переход в ЦСКА - приятный вызов. Я рад попасть в такой великий клуб и буду делать все, чтобы достичь успеха. Сильные стороны? Пусть судит тренерский штаб и болельщики. Команда приняла хорошо, с адаптацией проблем не возникнет.
Виктор Гончаренко пожелал удачи, сказал, что даст шанс, если буду хорошо работать. Приятно, что в ЦСКА много молодых игроков, которым доверяют", - сказал игрок.
ПФК ЦСКА
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