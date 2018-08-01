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Полиция Краснодара объявила в розыск водителя автомобиля Смолова

Полиция Краснодара начала разыскивать водителя автомобиля BMW M5 First Edition, который попал в ДТП в ночь на 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской, сообщает телеграм канал Mash.

Ранее стало известно, что автомобиль, принадлежащий нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову, попал в аварию. В результате ДТП никто не пострадал. Позже появилась информация, что за рулем был не футболист, а его знакомый.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 18:42
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22
(6)
№22 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Мда......какие версии дальше нас ждут, никому не ведомо. А всё почему? Нет мужиков среди гламура. Сбежать, наебать, кинуть, предать - это они могут. Отвечать никто не хочет. Уроды и педерасты. Разве этого сбежавшего можно иначе назвать?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№21 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:40) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
выходит Смолов даже в аварию не смог попасть laughing


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№20 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 19:34) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: iDEAD
Кокорин?

Мамаев?
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№19 Написал: командир (Сегодня, 19:26) #
  • +1
  •  (3)

знакомый Фединой подруги
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№18 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:17) #
  • -1
  •  (3)

Страховка за угон причитается?


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№17 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 19:17) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Вот ведь парадокс: BMW - одна из самых быстрых марок на свете, но почему-то чаще всего эти машины покупают те, у которых мозги не успевают за динамикой данного авто...


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№16 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:17) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: junga
в Краснодаре и не такое возможно, самый закорумпированый край


...а Дагестан нервно курит в сторонке...))


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№15 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 19:15) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Да ну стыдоба.Ещенко когда попал в аварию никуда не прятался.Ну разбил машину и разбил,куй бы с ней


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№14 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: перс
акуенно девки пляшут


По четыре штуки в ряд.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№13 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
да угон короче)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№12 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:06) #
  • +3
  •  (9)

Кокорин?
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№11 Написал: larss Колыбель Трех Революций (Сегодня, 19:05) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Федя решил не останавливаться после ЧМ и продолжает нас "удивлять"...
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№10 Написал: junga Сочи (Сегодня, 19:04) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
в Краснодаре и не такое возможно, самый закорумпированый край, берут всё и все, любые вопросы решаются за могарЫч, так что чему удивляться...


--------------------
ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№9 Написал: перс Ростов на Дону (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
акуенно девки пляшут
Регистрация: 9.11.2013 [жалоба]
№8 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:04) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ищут пожарные, ищет милиция...
Но нельзя найти того кто не существует smirk
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 19:02) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Что и требовалось доказать - дал солидную сумму "на лапу", теперь будут искать фантома - и, как это частенько у нас бывает, "поиски зайдут в тупик"...
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 19:00) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
КАМАЗ
Может на базе фк краснодар поискать?


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
а федула где был? в багажнике рыгал ?)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 19:00) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ага ну конечно. Знакомый, плять.
Сейчас еще выяснится, что машину угнали и всё в порядке.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№3 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 18:50) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Ставропольская улица вся в камерах, неужели трудно найти, куйня какая то


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 18:50) #
  • +4
  •  (8)

Дядя троюродного брата тёти жены лучшего друга Федора Смолова
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 18:46) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Конечно знакомый)))


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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