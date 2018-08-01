Полиция Краснодара объявила в розыск водителя автомобиля Смолова

Полиция Краснодара начала разыскивать водителя автомобиля BMW M5 First Edition, который попал в ДТП в ночь на 1 августа в Краснодаре на улице Ставропольской, сообщает телеграм канал Mash.Ранее стало известно, что автомобиль, принадлежащий нападающему "Краснодара" Фёдору Смолову, попал в аварию. В результате ДТП никто не пострадал. Позже появилась информация, что за рулем был не футболист, а его знакомый.