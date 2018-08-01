Александр Селихов провел тренировку с мячом

??? Александр Селихов продолжает восстановление после травмы. Сегодня наш вратарь работал с мячом.



Ждем возвращения, Саша! ?????#Спартак #АлександрСелихов #Spartak pic.twitter.com/P0LBTyT19V — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) August 1, 2018

Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжает восстановление после травмы.Сегодня Селихов работал с мячом.Напомним, Селихов получил травму в мае. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.