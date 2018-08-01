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Александр Селихов провел тренировку с мячом

Голкипер "Спартака" Александр Селихов продолжает восстановление после травмы.

Сегодня Селихов работал с мячом.

Напомним, Селихов получил травму в мае. У него был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

Теги: Селихов Спартак
Сегодня, 19:43
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№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:53) #
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Хорошая новость.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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