Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" внес 29 игроков в заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

"Спартак" заявил 29 футболистов для участия в третьем квалификационном раунде главного клубного европейского турнира.

В список вошли вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 19:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(2)
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 20:02) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что с Тигиевым?
Регистрация: 27.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 19:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
кто там про три состава пищал?)


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: К.А.
и всего 2 напа..


Одно место свободно. Пока.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
и всего 2 напа...


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.