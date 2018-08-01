"Спартак" внес 29 игроков в заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (9)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (9)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
12:13
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
11:52
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
11:48
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (24)
10:50
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
Первый тур РПЛ - лучший по средней посещаемости стартовый тур в истории чемпионатов России (4)
09:30
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе (1)
ВРИО губернатора Самарской области: Самара живет футболом - это не последний аншлаг на нашем великолепном стадионе (1)
"Спартак" внес 29 игроков в заявку на 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
"Спартак" заявил 29 футболистов для участия в третьем квалификационном раунде главного клубного европейского турнира.
В список вошли вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
ФК "Спартак"
В список вошли вратари — Александр Максименко, Артём Ребров, Владислав Терёшкин; защитники — Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Артём Мамин, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов; полузащитники — Денис Глушаков, Сергей Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Данил Полубояринов, Квинси Промес, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Софьян Ханни, Фернандо; нападающие — Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
ФК "Спартак"
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