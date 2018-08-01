Законность пункта об отступных в контракте Ташаева будет проверена 14 августа

Арбитражный суд Москвы 14 августа проведет основные слушания по иску, в котором основной акционер московского "Динамо", ВФСО "Динамо", требует признать незаконным пункт об отступных в контракте Александра Ташаева, летом перешедшего в "Спартак".На предварительном заседании, которое прошло 1 августа, суд привлек к разбирательству в качестве третьих лиц РФС, РПЛ и ФНЛ.В иске, ответчиками по которому являются футболист красно-белых и его бывший клуб, общество "Динамо" требует признать недействительным один из пунктов трудового договора Ташаева от 29 декабря 2017 года, который гласит: "В случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются. В случае осуществления указанной выплаты компенсации в пользу клуба клуб утрачивает право на получение любых иных выплат (компенсаций в том числе компенсации за подготовку футболиста".Представитель истца отметил, что сумма сделки между "Динамо" и "Спартаком" превышала 100 миллионов рублей – в связи с этим она подлежала одобрению советом директоров клуба.– Такое решение было вынесено 28 декабря, но сделка была заключена на иных условиях, отличных от тех, которые были одобрены советом директоров, – отметил представитель общества "Динамо". Также он отметил, что совет директоров не принимал решения об отказе от компенсации за подготовку игрока.По мнению истца, сделкой по переходу Ташаева в "Спартак" ВФСО "Динамо" был нанесен ущерб. Представитель общества также напомнил, что договор с полузащитником был заключен при предыдущем гендиректоре клуба.– В настоящее время заведено уголовное дело в отношении совершенных им сделок, одним из эпизодов является сделка по Ташаеву, – добавил представитель общества "Динамо".В футбольном клубе "Динамо", который выступает вторым ответчиком по этому делу, признали исковые требования. Представитель Ташаева не стал признавать иск. При этом он не стал излагать позицию его клиента на предварительных слушаниях.