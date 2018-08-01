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"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро

"Рома" хочет купить полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляет порядка € 25 млн. Римский клуб готов заплатить эту сумму.

Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл Юнайтед".
Теги: Промес Спартак Рома Трансферы
Сегодня, 21:12
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№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Не будет щастья спартачку без негра... а с ним и подавно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№8 Написал: corone`r (Сегодня, 21:42) #
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Болеет за:
«Локомотив»
ослабит Спартак и не усилит Рому,история с Думбиёй видимо ничему не научила,тогда писал теже слова.пару месяцев и за треть цены уйдёт в английский середняк через аренду в Спартак.


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-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010 [жалоба]
№7 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:32) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Меньше 25 это 1, больше он не стоит!

Батька,
Сам то в это веришь?
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: Батька (Сегодня, 21:30) #
  • -1
  •  (5)

Платите отступные по контракту 35 ...не готовы идите накуй ))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№5 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:28) #
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online

С нормального сайта ( на 2 часа раньше))))

По информации издания, трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляется порядка € 25 млн. Однако римский клуб надеется приобрести Промеса за меньшую сумму, чтобы сохранить средства на покупку полузащитника «Севильи» Стивена Н'Зонзи. Сумма отступных за Н'Зонзи составляет € 35 млн, а «Рома» пытается сбить цену до € 25 — 28 млн.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: GIZMO ну оттуда отсюда (Сегодня, 21:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Если отдадут Промеса значит сcyчились все ради денег,
и точно нам не выиграть чемпионство.
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
минут через надцать заголовок переделают ))
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№2 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Новостники пьяные походу blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:17) #
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  •  (1)
online

"РОМА" ГОТОВА ПРЕДЛОЖИТЬ ЗА ПРОМЕСА МЕНЬШЕ 25 МЛН ЕВРО


составляет порядка € 25 млн. Римский клуб готов заплатить эту сумму.


Так готовы или готовы, но меньше?


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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