"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро

"Рома" хочет купить полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.Трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляет порядка € 25 млн. Римский клуб готов заплатить эту сумму.Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл Юнайтед".