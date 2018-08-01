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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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17:26
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
Александр Максименко: приложу максимум усилий, чтобы "Спартак" выиграл все турниры, в которых будет участвовать
17:14
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (12)
Василий Березуцкий: если я приезжаю на отдых и вижу игроков "Спартака", "Зенита" или "Локо", мне хочется оттуда свалить (12)
15:54
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
Помощник Талалаева в "Пюнике" объяснил свой непристойный жест в адрес запасных казахского "Тобола" (3)
12:13
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
Люка Динь перешел в "Эвертон" (1)
11:52
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
Президент "Крыльев Советов": Сергей Рыжиков в ближайшее время подпишет контракт с нашим клубом (3)
11:48
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (25)
Экс-глава Дагестана: многих наших сажают, но есть еще дагестанцы, которые могут помочь "Анжи" (25)
"Рома" готова предложить за Промеса меньше 25 млн евро
"Рома" хочет купить полузащитника "Спартака" Квинси Промеса, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляет порядка € 25 млн. Римский клуб готов заплатить эту сумму.
Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл Юнайтед".
Трансферная стоимость 26-летнего голландского футболиста составляет порядка € 25 млн. Римский клуб готов заплатить эту сумму.
Ранее сообщалось, что в услугах Промеса также заинтересованы "Тоттенхэм", "Эвертон" и "Ньюкасл Юнайтед".
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