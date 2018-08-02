Коммунальщики собираются предъявить иск виновнику ДТП с участием машины Смолова

Коммунальщики собираются предъявить иск виновнику аварии с участием автомобиля нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. Сегодня ночью машина форварда снесла дорожное ограждение.Ущерб за снесенное ограждение составляет 58 тысяч рублей.Ранее появилась информация, что Смолова не было за рулем автомобиля, попавшего в ДТП в Краснодаре этой ночью.