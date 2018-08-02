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Коммунальщики собираются предъявить иск виновнику ДТП с участием машины Смолова

Коммунальщики собираются предъявить иск виновнику аварии с участием автомобиля нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова. Сегодня ночью машина форварда снесла дорожное ограждение.

Ущерб за снесенное ограждение составляет 58 тысяч рублей.

Ранее появилась информация, что Смолова не было за рулем автомобиля, попавшего в ДТП в Краснодаре этой ночью.

РЕН ТВ
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 01:21
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№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
реально заепали с этим сраным смоловым и сраной м5


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аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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