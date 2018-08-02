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Василий Березуцкий признался, что однажды его брат на поле выдал себя за него

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий рассказал, что во время одного из матчей его брат Алексей выдал себя за него.

"Был случай. Я жёстко сфолил и ещё выругался матом. Судья хотел показать мне красную карточку, но Лёха подбежал, а я отошёл. В результате брата удалили, а я остался играть. Нам было около 12 лет.

Реализовал ли себя в футболе на сто процентов? Даже больше. Не такой уж и большой талант, чтобы сейчас со слезами жаловаться: «Я столького не успел в футболе». Нет, я сделал больше, чем мог себе представить", - цитирует Березуцкого "Чемпионат.сом".
Теги: Березуцкий В.
Сегодня, 01:18
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