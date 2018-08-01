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"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак"

"Зенит" хочет купить защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, утверждает Gazeta Esportiva.

Петербургский клуб сделал предложение бразильцам по 23-летнему игроку в размере 9 миллионов евро.

Отмечается, что "Сантос" пока не дал ответа по трансферу.
Теги: Зенит Спартак Трансферы
Сегодня, 21:18
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(1)
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
У кого-то эта фамилия мелькала уже, в прошлом году, может и у нас....


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: honey (Сегодня, 21:59) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Смотрящий
Цитата: Честный
ЦСКА подписал Абеля,а они местные журналисты в носу ковыряются

Ахилл уже зажил?

Да, и кресты. Я хрен знает зачем, но после вчерашнего матча, у Гинера просто думаю нет выбора.
P.S. Новостники, конечно, тут топовые.
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Честный
ЦСКА подписал Абеля,а они местные журналисты в носу ковыряются

Ахилл уже зажил?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Честный San-Francisco (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Ювентус»
ЦСКА подписал Абеля,а они местные журналисты в носу ковыряются
Регистрация: 1.06.2017 [жалоба]
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