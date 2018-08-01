"Зенит" предложил 9 миллионов евро за Вериссимо, которым зимой интересовался "Спартак"

"Зенит" хочет купить защитника "Сантоса" Лукаса Вериссимо, утверждает Gazeta Esportiva.Петербургский клуб сделал предложение бразильцам по 23-летнему игроку в размере 9 миллионов евро.Отмечается, что "Сантос" пока не дал ответа по трансферу.