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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Источник: экипаж ГИБДД по неизвестным причинам не оформил ДТП с участием Федора Смолова (25)
Источник: экипаж ГИБДД по неизвестным причинам не оформил ДТП с участием Федора Смолова (25)
Вчера, 13:49
"Краснодар": у нас нет информации по участию Смолова в ДТП (4)
"Краснодар": у нас нет информации по участию Смолова в ДТП (4)
Источник: Смолова не было в машине во время аварии
Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не находился в своем автомобиле в момент ДТП.
"Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", — рассказал источник из близкого круга друзей Смолова.
Ранее сообщалось, что игрок не вызвал ГИБДД на место аварии, за что его лишат водительских прав.
360
"Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", — рассказал источник из близкого круга друзей Смолова.
Ранее сообщалось, что игрок не вызвал ГИБДД на место аварии, за что его лишат водительских прав.
360
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