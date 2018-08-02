Источник: Смолова не было в машине во время аварии

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не находился в своем автомобиле в момент ДТП."Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", — рассказал источник из близкого круга друзей Смолова.Ранее сообщалось, что игрок не вызвал ГИБДД на место аварии, за что его лишат водительских прав.