Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Источник: Смолова не было в машине во время аварии

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов не находился в своем автомобиле в момент ДТП.

"Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке", — рассказал источник из близкого круга друзей Смолова.

Ранее сообщалось, что игрок не вызвал ГИБДД на место аварии, за что его лишат водительских прав.

360
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 00:27
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(2)
№3 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:54) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Одно из двух - либо это чистая правда, либо просто невероятная по наглости ложь.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: DenStavropol Ставрополь (Сегодня, 00:47) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да и дал покататься еще в прошлом году, ага ))
Регистрация: 26.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 00:40) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
smile
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.