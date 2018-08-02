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Директор ПАОК: "Спартак" - серьезный соперник, но мы хотим пройти его

Директор футбольного клуба ПАОК Люош Михел - о выходе клуба из Салоник в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где предстоит встреча со "Спартаком".

"Мы понимаем, что в следующем раунде нас ждет сильный соперник, но ПАОК намерен оказать ему серьезное сопротивление. Думаю, со "Спартаком" будем бороться на равных. Сейчас нужно отдохнуть, отпраздновать победу над "Базелем", а с завтрашнего дня команда начнет подготовку к матчам против москвичей.

Из их состава хорошо знаю Луиза Адриану по выступлениям за "Шахтер", ряд футболистов красно-белых играли на ЧМ-2018 в составе сборной России и показали высокий уровень. Мы уважаем "Спартак", но хотим не опозорить имя ПАОК и пройти в следующий круг", - цитирует Михела "Спорт-Экспресс".
Теги: ПАОК Спартак
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