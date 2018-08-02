Роман Еременко, скорее всего, подпишет контракт с клубом китайской Суперлиги

Полузащитник Роман Еременко после окончания срока дисквалификации может продолжить карьеру в Китае."Роман может приступить к тренировкам в составе профессиональной команды с 7 августа, а играть в футбол – с 7 октября. Пока неизвестно, будет ли футболист работать с какой-то из команд с августа. Сейчас у него отлажен тренировочный процесс дома в Хельсинки.Что касается продолжения карьеры – у Еременко есть предложения от нескольких китайских клубов, и с нового года он, с большой вероятностью, продолжит карьеру в Китае", – описал ситуацию источник.Напомним, в 2016 году Еременко был дисквалифицирован из-за того, что в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. Срок дисквалификации истечет в октябре.