Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о будущем Сердара Азмуна."Сейчас возобновился интерес к Азмуну. После ЧМ интерес как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, приходят факсы. Тем более, он хорошо сыграл первый матч.К сожалению, с нашими финансами мы вынуждены будем принять любое достойное предложение по нему", - сказал Бердыев.