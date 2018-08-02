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Курбан Бердыев: учитывая нашу финансовую ситуация, нам придется продать Азмуна, если поступит достойное предложение

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев рассказал о будущем Сердара Азмуна.

"Сейчас возобновился интерес к Азмуну. После ЧМ интерес как-то поугас, но сейчас опять начинаются звонки, приходят факсы. Тем более, он хорошо сыграл первый матч.

К сожалению, с нашими финансами мы вынуждены будем принять любое достойное предложение по нему", - сказал Бердыев.

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Теги: Рубин Азмун Бердыев
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