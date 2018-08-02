СМИ: полиция допросила Смолова по делу о ДТП - футболист признал свою вину

Полиция Краснодара допросила нападающего одноименного клуба Федора Смолова по делу о ДТП на Ставропольской улице.Футболист сознался в содеянном и пообещал восстановить ущерб от его действий. По словам Смолова в момент ДТП ему стало плохо и он потерял управление.Теперь его ждет суд - за оставление места ДТП его могут лишить прав и отправить за решетку на 15 суток.