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СМИ: полиция допросила Смолова по делу о ДТП - футболист признал свою вину

Полиция Краснодара допросила нападающего одноименного клуба Федора Смолова по делу о ДТП на Ставропольской улице.

Футболист сознался в содеянном и пообещал восстановить ущерб от его действий. По словам Смолова в момент ДТП ему стало плохо и он потерял управление.

Теперь его ждет суд - за оставление места ДТП его могут лишить прав и отправить за решетку на 15 суток.

Mash
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 13:01
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17
(3)
№17 Написал: Korsar123 (Сегодня, 14:43) #
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online

После 15 суток Федя выйдет с еще большим количеством татух laughing laughing laughing
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№16 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:37) #
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Болеет за:
«Краснодар»
[quote=dekkaktus][quote=сын кубани][quote=dekkaktus][quote=сын кубани]Я одного не пойму, там односторонее движение, почему автобус навстречку поехал?[/quote]


да и ехал он со стороны Лукойла в сторону Гидростроя[/quote]
тогда ясно, а я думал что он со стороны гидростроя ехал.


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№15 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:23) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: сын кубани
Цитата: dekkaktus
Цитата: сын кубани
Я одного не пойму, там односторонее движение, почему автобус навстречку поехал?


Санек, односторонне движение на Суворова, вдоль стадиона, а Ставропольская вся двух сторонняя, единственное, что на этом участке проезд только для автобусов, а все остальные либо на Суворова, либо налево и разворот

Двусторонняя всмысле по три полосы, посередине трамвай. Это же перекресток Ставропольская и Вишнякова?


да и ехал он со стороны Лукойла в сторону Гидростроя
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№14 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:10) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: dekkaktus
Цитата: сын кубани
Я одного не пойму, там односторонее движение, почему автобус навстречку поехал?


Санек, односторонне движение на Суворова, вдоль стадиона, а Ставропольская вся двух сторонняя, единственное, что на этом участке проезд только для автобусов, а все остальные либо на Суворова, либо налево и разворот

Двусторонняя всмысле по три полосы, посередине трамвай. Это же перекресток Ставропольская и Вишнякова?


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№13 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: сын кубани
Я одного не пойму, там односторонее движение, почему автобус навстречку поехал?


Санек, односторонне движение на Суворова, вдоль стадиона, а Ставропольская вся двух сторонняя, единственное, что на этом участке проезд только для автобусов, а все остальные либо на Суворова, либо налево и разворот
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№12 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 14:00) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Я одного не пойму, там односторонее движение, почему автобус навстречку поехал?


--------------------
Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009 [жалоба]
№11 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: KOZbIPb
да ничего никому не будет, у нас в стране можно денюшку дать и творить что хочешь

Коку то лишили, чисто из-за того, что он Кока. А так, сплошную пересекают все, по двадцать раз на дню, а он Кока, вот ему и не повезло.

Ну если г-н (г-жа?) Блессинг так позволяет себе кататься по Питеру, то это не значит, что все остальные такие же ... Докатаетесь, столичная крутотень!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№10 Написал: sweet_ivan05 Москва (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Забрать у него ЗМС за проступок нужно наказывать..... золотой мальчик ?
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 13:58) #
  • 0
  •  (0)
online

Какое отношение к футболу имеет ДТП совершенное этим засранцем?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так парниша слаб здоровьем?! Плохо за рулем, до обморока?!
Так вот, что мешало ему ответственно выступить на ЧМ, а мы то на него нехорошо думали!
Как же нам всем сейчас стыдно перед замученным футболом миллионером!
Дайте ему еще месяц отпуска в швейцарских Альпах для восстановления!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:48) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Он потерял управление еще на ЧМ по футболу. Там ему и стало плохо, а вчера наоборот заипись. Хорошо рядом людей не было.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 13:34) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KOZbIPb
да ничего никому не будет, у нас в стране можно денюшку дать и творить что хочешь

Коку то лишили, чисто из-за того, что он Кока. А так, сплошную пересекают все, по двадцать раз на дню, а он Кока, вот ему и не повезло.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: prime Пенза (Сегодня, 13:24) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
протрезвел и в полицию пришел
Регистрация: 2.08.2009 [жалоба]
№4 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
да ничего никому не будет, у нас в стране можно денюшку дать и творить что хочешь
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№3 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 13:18) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
я бы не стал верить этому источнику, они вчера писали про УСБ и проверки полицейских которые не стали оформлять ДТП, что вскоре опровергли официальные источники...
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№2 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:10) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Терек»
Трусливо сбежать с места ДТП, нести чушь, про то, как стало плохо, хотя на камерах прекрасно видна причина, потом, как "прижали к стенке" боссы клуба, прийти с повинной.

Именно таким по характеру и должен быть ЗМС по футболу. Браво Федька, браво!!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:07) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
если спустят с рук, это будет позор. этих уебков надо максимально наказывать.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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