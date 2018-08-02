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Никита Чернов: в матче с "Ростовом" мы просто не имеем права ударить в грязь лицом

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура против "Ростова".

Две игры "на ноль" придают нам уверенности. Однако у нас есть проблемы с созиданием. Нам понадобиться время, чтобы наладить игру впереди.

Но времени на раскачку нет. В матче с "Ростовом" мы просто не имеем права ударить в грязь лицом – это первая домашняя игра сезона, придут наши болельщики. Должны показать достойную игру, забить и добиться победы", - цитирует Чернова пресс-служба армейского клуба.
Теги: ЦСКА Ростов Чернов
Сегодня, 13:40
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