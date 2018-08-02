Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

Геннадий Орлов: "Спартак" в первом туре меня не удовлетворил

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Спартака" в первом туре Российской Премьер-Лиги.

"Прямо скажем, "Спартак" в первом туре разочаровал, хотя в сборную клуб отправлял только Кутепова и Самедова. В матче с "Оренбургом" вновь провалился Промес — то включится в игру, то берёт паузу минут на 5-7. Так не пойдет, надо участвовать в каждой атаке.

Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил. Хотя, конечно, есть набор игроков, скоро должен появиться Джикия — это усиление", — сказал Орлов.

"ГСО live"
Теги: Орлов Спартак
Сегодня, 14:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
30
(6)
№30 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:22) #
  • -1
  •  (1)
online

Гена проснулся утром и понял , что болеет за Спартак . Только вот игроков из кб клуба он даже не вспомнил .
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№29 Написал: Campos Москва (Сегодня, 16:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну мило, Друзья!
Сколько сразу юмора посыпалось.
Всем хорошего настроения!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№28 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:13) #
  • -1
  •  (1)
online



--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№27 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 16:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Старый стал, плохой стал...еще, лет 10 назад заговаривался.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:59) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Миша Люберцы
Генке - пора на покой ! Обострение старческого маразма... Его надо не только убирать от микрофона, но и от прессы ...

Даже странно, Миша, тебя удовлетворил этот спартак....???


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№25 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:58) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил.

Гена, иди на куй. grinning
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№24 Написал: Миша Люберцы (Сегодня, 15:53) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Генке - пора на покой ! Обострение старческого маразма... Его надо не только убирать от микрофона, но и от прессы ...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№23 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 15:49) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сраптак готовится удовлетворить Локо,а потом Паок и если в ПЛ судейки еще могут помочь,то в ЛЧ Паок удовлетворит все свои желания по полной на беззащитном тельце великого и могучего)))))))Ждем очередных рекордов в Европе.На Чпок-Арене опять 0-3 опозоритесь или планку до 0-4 поднимете?


--------------------
Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№22 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Бакланы тоже восемьдесят минут возили мячик с Енисеем и только потом случайно забили.Ну хоть Бакланы тебя удовлетворили?Или у тебя уже состояние нестояния?
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:48) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Неудовлетворение от свиней, и есть удовлетворение.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№20 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 15:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Вслед за Пановым решил переметнуться что-ли? Кстати, а куда Панов пропал?

На КБ трибуне вместе с фанатами.Как обычно


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№19 Написал: ZelValera (Сегодня, 15:42) #
  • +5
  •  (5)
online

Цитата: Г.С.Орлов
Меня как болельщика "Спартака"...

Чуть не поперхнулся. Из разряда "показалось"
Регистрация: 28.04.2017 [жалоба]
№18 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 15:41) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Дядь Ген, в каком смысле Спартак должен тебя удовлетворить? Ты скажи, они подумают, хотя стар ты уже для этого самого, не возбуждаешь.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№17 Написал: mustang (Сегодня, 15:36) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
нам такие неудовлетворенные болелы не нужны
топи дальше за свой колхоз ,пень старый


--------------------
за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№16 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 15:22) #
  • +5
  •  (7)

Цитата: serega_user
Вслед за Пановым решил переметнуться что-ли?


Ну как бы Гена всю жизнь как раз и топил за Спартак))) Это тоолько позже в Зенит переметнулся.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№15 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Цитата: kuzz
Больше напрягает вот эта фраза: "Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил"


А что напрягает?
Вот, если бы в названии команды в конце была буква "а"...)

Тут возможно не стоит искать логики и смотреть на падежи. Он по питерски прекрасен, как и многие местные из Городка.
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№14 Написал: avnik море (Сегодня, 15:18) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Гены отняли одну строчку, которая всё объясняет.

«Спартак» как был претендентом на золотые медали, так им и остаётся", — сказал Орлов в эфире программы «ГСО Live» в социальной сети «ВКонтакте».

Уважает однако Гена нас... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№13 Написал: fd65 (Сегодня, 15:16) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
С каких это пор, Геннадий, вы болеете за Спартак? А по части удовлетворения ,вам не на стадион надо идти, а в публичный дом..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№12 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:16) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Потому что на полшышечки


--------------------
аргентинский бродячий театр и петушок
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№11 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:11) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kuzz
Больше напрягает вот эта фраза: "Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил"


А что напрягает?
Вот, если бы в названии команды в конце была буква "а"...)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№10 Написал: borlas (Сегодня, 15:11) #
  • +4
  •  (6)

Переобулся что ли? blush
Регистрация: 22.07.2009 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Вслед за Пановым решил переметнуться что-ли? Кстати, а куда Панов пропал?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 15:05) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: kuzz
Больше напрягает вот эта фраза: "Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил"


Он тайно топит за Спартак. smile



--------------------
Спартак - НАВСЕГДА !................................ ( в яме )
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№7 Написал: Apant1 (Сегодня, 15:00) #
  • +4
  •  (6)

Его как болельщика Зенита, Спартак может удовлетворить только крупным поражением, кого из болельщиков Зенита может удовлетворить победа Спартака?)
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Spartak_Champion (Сегодня, 14:58) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
6ля, вот он, отборный овощ, только поздно как-то
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
№5 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 14:56) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Геннадий, пусть вас удовлетворяет супруга!
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 14:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кир Мяс
сборную клуб отправлял только Кутепова и Самедова.

сразу видно, большой специалист, а Зобнина в сборной не было?

Больше напрягает вот эта фраза: "Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил"
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:55) #
  • +3
  •  (7)

[В матче с "Оренбургом" вновь провалился Промес —


конечно, вновь, ведь только первый тур
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: ale Вятка (Сегодня, 14:54) #
  • +11
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Подожди Гена, скоро Спартак тебя удовлетворит)))


--------------------
Вперед Спартак
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 14:54) #
  • +11
  •  (13)

сборную клуб отправлял только Кутепова и Самедова.

сразу видно, большой специалист, а Зобнина в сборной не было?
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.