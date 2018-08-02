Геннадий Орлов: "Спартак" в первом туре меня не удовлетворил

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре "Спартака" в первом туре Российской Премьер-Лиги."Прямо скажем, "Спартак" в первом туре разочаровал, хотя в сборную клуб отправлял только Кутепова и Самедова. В матче с "Оренбургом" вновь провалился Промес — то включится в игру, то берёт паузу минут на 5-7. Так не пойдет, надо участвовать в каждой атаке.Меня как болельщика "Спартак" не удовлетворил. Хотя, конечно, есть набор игроков, скоро должен появиться Джикия — это усиление", — сказал Орлов.