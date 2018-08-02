Губерниев предложил присвоить Смолову звание ЗМС по автоспорту

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев высмеял нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова за ДТП, после которого футболист покинул место аварии."Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки. Если это так, то в связи с этим два вопроса: А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) по автоспорту?", — написал Губерниев в инстаграме.Сегодня стало известно, что Смолов признался, что сам управлял автомобилем BMW M5 First Edition ночью 1 августа, когда он протаранил несколько секций дорожного ограждения.