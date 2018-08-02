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Губерниев предложил присвоить Смолову звание ЗМС по автоспорту

Российский телеведущий Дмитрий Губерниев высмеял нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова за ДТП, после которого футболист покинул место аварии.

"Друзья, новые данные по поводу одной аварии! Это были уличные гонки. Если это так, то в связи с этим два вопроса: А был ли мальчик? И надо ли водителю присвоить звание заслуженного мастера спорта (ЗМС) по автоспорту?", — написал Губерниев в инстаграме.

Сегодня стало известно, что Смолов признался, что сам управлял автомобилем BMW M5 First Edition ночью 1 августа, когда он протаранил несколько секций дорожного ограждения.

Инстаграм Дмитрия Губерниева
Теги: Смолов Губерниев
Сегодня, 15:34
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4
(1)
№4 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: foxship
Ха. Все святые теперь. Набросились на одного.

Цитата: ADonskoi
надо поддержать Федора.

а если бы он в ваших знакомых, родных въехал? К подобным происшествиям должно был только негативное, осуждаещее отношение


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Axreniks (Сегодня, 16:03) #
  • +5
  •  (5)
online

А Губерниеву надо присвоить звание- ЗП! Заслуженный Пи3дабол!
Регистрация: 24.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: ADonskoi (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (5)

Героями восхищаются, а над неудачниками смеются. У Смолова критический момент. Начнет забивать и все забудется. Команде надо поддержать Федора.
Регистрация: 17.07.2014 [жалоба]
№1 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 15:49) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Ха. Все святые теперь. Набросились на одного.
Сволота бля..


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
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