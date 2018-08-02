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В Госдуме призвали Федора Смолова ответить перед законом

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова.

"Попал в ДТП и бог с ним. Есть ПДД , в которых написаны правила , и есть КОАП, в котором предусмотрено наказание за нарушение этих правил. Все! Смолов такой же гражданин РФ, как и все остальные. И ответственность его перед законом не меньше, и не больше остальных", - написал Лебедев в Твиттере.

Ранее сообщалось, что футболист находился за рулем во время аварии и признал свою вину.
Теги: Смолов
Сегодня, 16:18
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№2 Написал: horse72 Сибирь (Сегодня, 16:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Это от депутатов такое слышать про равенство?!
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: raddarv (Сегодня, 16:27) #
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online

Задолбали. Сначала Головин а сейчас везде Смолов. И младший Жирик как затычка везде
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
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