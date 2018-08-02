В Госдуме призвали Федора Смолова ответить перед законом

Вице-спикер Госдумы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал ДТП с участием нападающего "Краснодара" и сборной России Федора Смолова."Попал в ДТП и бог с ним. Есть ПДД , в которых написаны правила , и есть КОАП, в котором предусмотрено наказание за нарушение этих правил. Все! Смолов такой же гражданин РФ, как и все остальные. И ответственность его перед законом не меньше, и не больше остальных", - написал Лебедев в Твиттере.Ранее сообщалось, что футболист находился за рулем во время аварии и признал свою вину.