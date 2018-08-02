"Сочи" проведет первый матч ФНЛ на стадионе "Фишт" 18 августа

"Сочи" проведёт первый матч в рамках ФНЛ на поле стадиона "Фишт" 18 августа, сообщает пресс-служба клуба.Дебютной встречей на стадионе ЧМ-2018 станет матч 7-го тура ФНЛ против "Нижнего Новгорода", который пройдет 18 августа и начнется в 19:00.