Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Сочи" проведет первый матч ФНЛ на стадионе "Фишт" 18 августа

"Сочи" проведёт первый матч в рамках ФНЛ на поле стадиона "Фишт" 18 августа, сообщает пресс-служба клуба.

Дебютной встречей на стадионе ЧМ-2018 станет матч 7-го тура ФНЛ против "Нижнего Новгорода", который пройдет 18 августа и начнется в 19:00.
Теги: Сочи
Сегодня, 16:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.