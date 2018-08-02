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Абель Эрнандес будет выступать за ЦСКА под 11-м номером

Новичок ЦСКА Абель Эрнандес выбрал себе игровой номер.

Уругваец будет выступать за армейский клуб с цифрой "11" на майке.

Теги: Эрнандес ЦСКА
Сегодня, 17:01
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(1)
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:03) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи парню,честно говоря не слыхал раньше про него.Но говорят игрок сильный.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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